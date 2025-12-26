В Орле простились с замглавой УМЧС Павлом Гревцевым

Мужчина ушёл из жизни в возрасте 43 лет.
Гревцев занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Орловской области по Государственной противопожарной службе.
Как сообщили в пресс-службе управления, орловец ушёл из жизни 23 декабря.
В пожарной охране Павел Гревцев проработал 19 лет, с 2006 по 2025 годы. Он начинал службу рядовым сотрудником. Орловец был отмечен государственными наградами.
«Первая пожарно-спасательная часть города Орла была для него вторым домом. Именно отсюда коллеги и сослуживцы проводили его в последний путь сегодня рано утром», – рассказали в пресс-службе.
Также в управлении выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.
ИА «Орелград»