В Орле простились с замглавой УМЧС Павлом Гревцевым

Мужчина ушёл из жизни в возрасте 43 лет.

Гревцев занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Орловской области по Государственной противопожарной службе.

Как сообщили в пресс-службе управления, орловец ушёл из жизни 23 декабря.

В пожарной охране Павел Гревцев проработал 19 лет, с 2006 по 2025 годы. Он начинал службу рядовым сотрудником. Орловец был отмечен государственными наградами.

«Первая пожарно-спасательная часть города Орла была для него вторым домом. Именно отсюда коллеги и сослуживцы проводили его в последний путь сегодня рано утром», – рассказали в пресс-службе.

Также в управлении выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

ИА «Орелград»