ТОП влияния: Павел Меркулов (27)

Депутат Орловского областного Совета, исполняющий обязанности ректора ОГУ.

В июле 2025 года назначен исполняющим обязанности ректора Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.

19 сентября 2021 года избран депутатом Орловского областного Совета VII cозыва. Заместитель председателя – председатель комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями.

В июле 2020 года глава орловского филиала РАНХиГС Павел Меркулов стал врио ректора Орловского государственного университета экономики и торговли (ОГУЭТ).

2014-2020 годы – директор Среднерусского института управления — филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

2013-2014 годы — доцент, проректор ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса».

2010-2013 годы – директор филиала ОАО «Газпром газораспределение».

2009-2010 годы – директор Орловского филиала ОАО «Газпромрегионгаз».

2007-2011, 2011-2016 годы – депутат Орловского областного Совета.

2007-2009 годы – заместитель генерального директора по стратегическим вопросам развития ЗАО «Холикон-Инвест».

2004–2007 годы – первый заместитель губернатора Орловской области, член коллегии администрации Орловской области, первый заместитель губернатора и председателя коллегии, руководитель департамента внешнеэкономических связей региона.

2001-2004 годы – член Совета Федерации (представитель от администрации).

1999-2001 годы – заместитель главы администрации области, начальник департамента по управлению государственным имуществом, внешнеэкономическим и межрегиональным связям, ценовой и молодежной политике, физической культуре и спорту, первый заместитель губернатора Орловской области администрации Орловской области.

1998-1999 годы – советник председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (должность в это время занимал Егор Строев).

1996–1998 годы – заместитель председателя комитета, первый заместитель председателя Государственного комитета Российской Федерации по делам молодежи.

1993–1996 годы – председатель Комитета по работе с молодежью, детьми и подростками администрации области.

1991–1993 годы – первый секретарь областной организации Российского Союза молодежи Орловской области.

1987-1991 годы – инструктор, заведующий отделом комсомольских организаций, первый секретарь Орловского райкома ВЛКСМ.

Доктор исторических наук, кандидат философских наук, профессор.

Родился 14 ноября 1963 года в Орле.

