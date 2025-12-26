В Орле открылся «Добро.Центр»

Учреждение поможет неравнодушным орловцам сделать наш регион лучше.

В церемонии открытия участвовали представители областной власти, а также руководитель некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив» Ольга Кузнецова.

Эта АНО и реализовала данный проект. Инициативу воплотили в жизнь благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел». Поддержку оказала Росмолодёжь.

Учреждение открыто в рамках федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодёжь и дети».

«Добро.Центр» находится в Орле на Брестской, 6, на 4 этаже. Контактный телефон – 8-900-486-51-93.

ИА «Орелград»