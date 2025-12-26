В Орле приставы привлекают к работе врачей и психологов

В настоящий момент обсуждается возможность применения процедур медиации.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области под председательством главного судебного пристава региона Татьяны Аксютиной прошло межведомственное совещание. Его участники, как пояснили в пресс-службе ведомства, обсудили вопросы взаимодействия уполномоченных органов при взыскании алиментов, исполнения судебных актов о передаче детей и определении порядка общения с детьми. И отметили, что результативность такой работы повышается.

«К участию в исполнительных действиях, в которых присутствуют дети, судебные приставы-исполнители активно привлекают психологов, педагогов, врачей и иных профильных специалистов в области детско-родительских отношений, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФССП. – Участники отметили высокий уровень взаимодействия подразделений судебных приставов, органов опеки и Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Кроме того, на заседании поговорили о возможном применении процедур медиации для урегулирования споров, связанных с детьми, и снижения уровня конфликта между родителями при исполнении судебных актов о передаче детей и определении порядка общения с детьми. Положительным был признан опыт Орловской области по оказанию помощи семьям с привлечением специалистов семейных МФЦ и комнаты примирения супругов.

Тем временем в Орле очередной нерадивый родитель полностью погасил долг по алиментам перед своими несовершеннолетними детьми, испугавшись мер принудительного взыскания. Его исполнительное производство находилось в работе приставов из Северного РОСП города Орла. Ранее суд обязал мужчину ежемесячно выплачивать средства на содержание дочери и сына. Он от этого уклонялся, и у него накопилась задолженность в сумме около 350 тысяч рублей.

«Судебный пристав-исполнитель принял ряд принудительных мер: вынес ограничение в праве выезда за пределы РФ, вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении имущества гражданина, а также обратил взыскание на денежные средства на его банковских счетах, – рассказали в пресс-службе УФССП. – Впоследствии, должник был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) с назначением наказания в виде 40 часов обязательных работ».

Однако и после этого мужчина и трудиться не стал, и алименты не выплачивал. И тогда возник вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ, по которой вполне можно реально угодить за решетку. Испугавшись этого, нерадивый родитель тут же нашел необходимую сумму и полностью погасил долг перед своими детьми.

ИА “Орелград”