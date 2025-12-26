В Орле уточнили правила выплат пострадавшим от беспилотников

Граждане по-прежнему могут рассчитывать на материальную помощь от властей.

Мэр Юрий Парахин утвердил изменения, внесенные в «Порядок оказания материальной помощи гражданам Российской Федерации, пострадавшим от беспилотных летательных аппаратов и (или) взрывоопасных предметов в результате террористических атак в городе Орле». В первоначальной редакции документ был принят в середине ноября. Поправки носят уточняющий характер.

Например, если раньше документ предусматривал выплату за одно транспортное средство, поврежденное в результате атак беспилотниками, то теперь компенсация предусмотрена за каждое пострадавшее транспортное средство. Появился в постановлении дополнительный пункт, вносящий важное уточнение. Согласно ему «под утратой транспортного средства понимаются случаи, при которых стоимость восстановительных работ транспортного средства превышает рыночную стоимость транспортного средства».

Дополнила мэрия и список документов, которые надо прикладывать к заявлению на выплату материальной помощи. Список пополнен копией страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) заявителя. Еще одно важное уточнение – из постановления исключены слова «зарегистрированные и проживающие на территории города Орла». Это открывает путь к компенсации для тех владельцев транспортных средств, которые в Орле официально не проживают, но автомобили которых пострадали именно в Орле в результате налета.

Согласно обновленной редакции постановления материальная помощь устанавливается в размере не более 100 тысяч рублей на жилое помещение при повреждении или частичной утрате имущества первой необходимости от беспилотных летательных аппаратов или взрывоопасных предметов в результате террористических атак в городе Орле (включая стоимость экспертного заключения). При полной утрате размер материальной помощи ограничен 200 тысячами рублей.

Под частичной утратой имущества первой необходимости понимается «приведение имущества первой необходимости в результате воздействия беспилотных летательных аппаратов и (или) взрывоопасных предметов в результате террористических атак в городе Орле (до 3-х предметов имущества первой необходимости, независимо от количества предметов одного наименования) в состояние, непригодное для дальнейшего использования». Под полной утратой понимается то же самое, но отсчет начинается с 3-х и более предметов имущества первой необходимости, пришедших в непригодное для дальнейшего использования состояние.

