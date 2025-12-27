Из Орла в зону СВО отправили четыре внедорожника

По две «Нивы» и «УАЗ Патриот».

Техника была предоставлена Федеральным агентством лесного хозяйства через управление лесами Орловской области. Местные предприниматели организовали и профинансировали необходимый ремонт. В формировании гуманитарного груза приняли участие региональное отделение ОНФ, органы власти и представители бизнеса. Помимо бытовых вещей, переданы комплекты тактического снаряжения для военнослужащих.

Спикер Орловского областного Совета Леонид Музалевский отметил, что посылка демонстрирует сплоченность народа и приближает Победу российской армии.

ИА “Орелград”