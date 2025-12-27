Из Орла в зону СВО отправили четыре внедорожника

27.12.2025 | 15:16 Новости, СВО

По две «Нивы» и «УАЗ Патриот».

Фото: Орловский областной Совет

Техника была предоставлена Федеральным агентством лесного хозяйства через управление лесами Орловской области. Местные предприниматели организовали и профинансировали необходимый ремонт. В формировании гуманитарного груза приняли участие региональное отделение ОНФ, органы власти и представители бизнеса. Помимо бытовых вещей, переданы комплекты тактического снаряжения для военнослужащих.

Спикер Орловского областного Совета Леонид Музалевский отметил, что посылка демонстрирует сплоченность народа и приближает Победу российской армии.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU