ТОП влияния: Елена Сапожникова (22)

27.12.2025 | 15:07 Новости, ТОП-50

Член правительства Орловской области – руководитель департамента финансов.

Фото: Елена Сапожникова

Чем сложнее формируется бюджет региона – тем значительнее роль администраторов доходов.

В октябре 2023 года Елена Сапожникова утверждена в новом составе правительства Орловской области, продолжила работу на ранее замещаемой должности.

В октябре 2018 года новый губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил перечень членов правительства – руководителей департаментов. Елена Сапожникова сохранила пост.

В сентябре 2015 года назначена и.о. руководителя департамента финансов Орловской области.

Более 11 лет работала в управлении Федерального казначейства по Орловской области. Покинула УФК, находясь на должности заместителя руководителя.

С 2005 года – заместитель руководителя УФНС России по Орловской области.

Елена Сапожникова родилась 22 мая 1969 года.

