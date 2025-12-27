ТОП влияния: Елена Сапожникова (22)

Член правительства Орловской области – руководитель департамента финансов.

Чем сложнее формируется бюджет региона – тем значительнее роль администраторов доходов.

В октябре 2023 года Елена Сапожникова утверждена в новом составе правительства Орловской области, продолжила работу на ранее замещаемой должности.

В октябре 2018 года новый губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил перечень членов правительства – руководителей департаментов. Елена Сапожникова сохранила пост.

В сентябре 2015 года назначена и.о. руководителя департамента финансов Орловской области.

Более 11 лет работала в управлении Федерального казначейства по Орловской области. Покинула УФК, находясь на должности заместителя руководителя.

С 2005 года – заместитель руководителя УФНС России по Орловской области.

Елена Сапожникова родилась 22 мая 1969 года.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.