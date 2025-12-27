В Орле вручили пожарные извещатели молодым мамам

27.12.2025 | 15:46 Новости, Общество

Акция прошла в перинатальном центре НКМЦ им. З.И. Круглой.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Вместе с представителями МЧС визит совершил «пожарный Дед Мороз». Родителям напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности и установки автономных извещателей, способных вовремя предупредить о задымлении или возгорании.

Семьи поблагодарили представителей чрезвычайного ведомства за оказанную поддержку и проявленное внимание.

Отметим, извещатель легко крепится на саморез или двусторонний скотч, работает от батарейки, которую нужно менять всего раз в год.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU