В Орле вручили пожарные извещатели молодым мамам

Акция прошла в перинатальном центре НКМЦ им. З.И. Круглой.

Вместе с представителями МЧС визит совершил «пожарный Дед Мороз». Родителям напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности и установки автономных извещателей, способных вовремя предупредить о задымлении или возгорании.

Семьи поблагодарили представителей чрезвычайного ведомства за оказанную поддержку и проявленное внимание.

Отметим, извещатель легко крепится на саморез или двусторонний скотч, работает от батарейки, которую нужно менять всего раз в год.

ИА “Орелград”