Мужчина получил восемь лет колонии за попытку подкупить сотрудника ФСБ

27.12.2025 | 11:53 Важное, Закон и порядок, Новости

Также жителю Орловской области назначили штраф в 10 млн рублей.

Ливенский районный суд. Фото: vk.com/public217493429

Ливенский районный суд вынес приговор мужчине, признав его виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере).

В январе 2025 года подсудимому стало известно, что трое его родственников стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, а суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. Орловец попытался решить вопрос незаконным путём: он предложил начальнику отделения УФСБ России по Орловской области  в городе  Ливны взятку в размере 1 005 000 рублей. Деньги предназначались за изменение меры пресечения для родственников и прекращение уголовного дела. После передачи денег подсудимый был задержан сотрудниками ведомства.

В ходе судебного разбирательства мужчина не признал своей вины. Он утверждал, что его действия стали результатом провокации. Однако, изучив доказательства по делу, суд счёл вину доказанной. В качестве смягчающих обстоятельств признаны наличие у подсудимого двух малолетних детей, состояние его здоровья. Наказанием стали 8 лет 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 050 000 рублей.

На текущий момент приговор не вступил в законную силу — его можно обжаловать в апелляционном порядке, уточнили в суде.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU