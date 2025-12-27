Мужчина получил восемь лет колонии за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Также жителю Орловской области назначили штраф в 10 млн рублей.

Ливенский районный суд вынес приговор мужчине, признав его виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере).

В январе 2025 года подсудимому стало известно, что трое его родственников стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, а суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. Орловец попытался решить вопрос незаконным путём: он предложил начальнику отделения УФСБ России по Орловской области в городе Ливны взятку в размере 1 005 000 рублей. Деньги предназначались за изменение меры пресечения для родственников и прекращение уголовного дела. После передачи денег подсудимый был задержан сотрудниками ведомства.

В ходе судебного разбирательства мужчина не признал своей вины. Он утверждал, что его действия стали результатом провокации. Однако, изучив доказательства по делу, суд счёл вину доказанной. В качестве смягчающих обстоятельств признаны наличие у подсудимого двух малолетних детей, состояние его здоровья. Наказанием стали 8 лет 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 050 000 рублей.

На текущий момент приговор не вступил в законную силу — его можно обжаловать в апелляционном порядке, уточнили в суде.

ИА “Орелград”