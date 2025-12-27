ТОП влияния: Алексей Субботин (25)

Член правительства Орловской области.
Руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.
В 2025 году не построены ФОК на Матвеева, две школы в Орле и Жилина. И так далее и тому подобное. Тем не менее все призывы депутатов уволить чиновника не находят поддержки.
В октябре 2023 года Алексей Субботин вошел в состав правительства Орловской области. До этого руководил департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Приступил к исполнению обязанностей начальника в 2020 году.
До 2020 года – начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.
Заместитель начальника управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства.
Начальник отдела дорожного хозяйства управления строительства.
«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.