ТОП влияния: Алексей Субботин (25)

27.12.2025 | 11:52 Новости, ТОП-50

Член правительства Орловской области.

Фото: администрация Малоархангельского района

Руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

В 2025 году не построены ФОК на Матвеева, две школы в Орле и Жилина. И так далее и тому подобное. Тем не менее все призывы депутатов уволить чиновника не находят поддержки.

В октябре 2023 года Алексей Субботин вошел в состав правительства Орловской области. До этого руководил департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Приступил к исполнению обязанностей начальника в 2020 году.

До 2020 года – начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

Заместитель начальника управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Начальник отдела дорожного хозяйства управления строительства.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


