ТОП влияния: Алексей Субботин (25)

Член правительства Орловской области.

Руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

В 2025 году не построены ФОК на Матвеева, две школы в Орле и Жилина. И так далее и тому подобное. Тем не менее все призывы депутатов уволить чиновника не находят поддержки.

В октябре 2023 года Алексей Субботин вошел в состав правительства Орловской области. До этого руководил департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Приступил к исполнению обязанностей начальника в 2020 году.

До 2020 года – начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

Заместитель начальника управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Начальник отдела дорожного хозяйства управления строительства.

