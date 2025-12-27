В ДТП на трассе «Орел - Тамбов» погибли два человека

27.12.2025 | 12:13 Новости, Происшествия

Трагедией завершился выезд на встречную полосу.

УМВД России по Орловской области

По предварительным данным, 26 декабря водитель автомобиля «Лада Калина» (2000 г. р.) двигался со стороны Орла в направлении города Ливны. Примерно в 15:25 на 79-м километре трассы он выехал на встречную полосу в зоне, где это запрещено, и столкнулся с грузовиком «Скания» с прицепом.

В результате аварии водитель «Лады» и его пассажир (мужчина 1978 г. р.) погибли до прибытия скорой помощи, сообщили в УМВД России по Орловской области.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства происшествия.

ИА “Орелград”


