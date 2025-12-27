Орловца обязали заплатить Эминему

Суд посчитал, что предприниматель нарушил исключительные права.

Любопытное дело слушалось в арбитражном суде Орловской области. В его основу легло исковое заявление Общероссийской общественной организации «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская организация интеллектуальной собственности», поданное к индивидуальному предпринимателю из Орла. Истец просил о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав исполнителей и изготовителей фонограмм.

Как следует из материалов дела, истец имеет государственную аккредитацию на «осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях». Из иска следовало, что индивидуальный предприниматель в своем кальянном баре в феврале 2024 года «крутил музыку», а именно «осуществлял публичное исполнениях фонограмм, опубликованных в коммерческих целях».

Это были произведения зарубежных исполнителей, в числе которых в суде были названы: французская музыкальная группа Caravan Palace, исполняющая электро-свинг, знаменитый рэпер Eminem с композицией «Without Me», британская рок-группа Blur и американская хип-хоп-группа The Black Eyed Peas. По мнению истца, произведения проигрывались без соответствующего разрешения, чем нарушались права тех, кому они принадлежат.

В качестве доказательств нарушений в суде были представлены аудио- видеозаписи, зафиксировавшие факт публичного исполнения произведений в орловском кальянном баре. Попытка досудебного урегулирования спора успеха не имела, а суд встал на сторону истца. Арбитраж постановил взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение исключительного права на произведения в общем размере 72 500 рублей для последующего их распределения и выплаты правообладателям.

ИА «Орелград»