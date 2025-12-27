В орловской полиции рассказали о деле Лежнева

Рассматривая деяния советника губернатора, допросили около 300 свидетелей.

Следственная часть СУ УМВД России по Орловской области завершила расследование уголовного дела в отношении чиновника, обвиняемого в масштабной противоправной деятельности. Расследование потребовало колоссальных усилий. Материалы дела составили 212 томов, допрошено около 300 свидетелей, проведены десятки компьютерно‑технических, бухгалтерских и строительно‑технических экспертиз, сообщили в полиции.

По версии следствия, с ноября 2018 по декабрь 2022 года обвиняемый создал и возглавил преступное сообщество из двух организованных групп. Одна занималась хищением бюджетных средств при строительстве мостов, вторая — при закупках медицинского оборудования. Советник губернатора Сергей Лежнев вовлек в схему брата, двух чиновников системы здравоохранения, шестерых поставщиков медтехники.

Выявлены 16 эпизодов мошенничества при закупках медоборудования (2018–2022 годы). Завышались сметы по госконтрактам. По версии правоохранителей, похищено более 278 млн рублей, выделенных для Орловского онкодиспансера, НКМЦ им. З.И. Круглой, Городской больницы им. С.П. Боткина, БСМП им. Н.А. Семашко, Орловской областной клинической больницы, противотуберкулёзного диспансера, детских поликлиник и районных больниц. Например, в 2020 году похищено 8,5 млн рублей при закупке КТ для противотуберкулезного диспансера.

Сговор между чиновниками администрации Орловской области и руководителями компаний‑поставщиков привлек к ограничению доступа конкурентов и поддержанию цен на аукционах. Извлеченный злоумышленниками доход — около 804 млн рублей. В этой части действия квалифицированы по п. «а, в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции с использованием служебного положения, особо крупный размер).

Мошенничество при ремонте мостов продолжалось с октября 2019 по январь 2021 года. Похищено 76,5 млн рублей, выделенных на капремонт моста «Дружбы народов» в Орле, реконструкцию моста через реку Сосна в Ливенском районе. Также произошел срыв контракта по реконструкции Красного моста. Это ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой, особо крупный размер). Сами строители уже получили наказание.

Мошенничество с благотворительными средствами выявлено в 2019-2022 годах. Создана НКО для получения денег от бизнеса «на развитие инфраструктуры». Средства перечислялись ИП по фиктивным договорам (санитарная очистка, землеустройство). Похищено 21,8 млн рублей.

Кроме того, через сделки купли‑продажи трех автомобилей отмыто 6,5 млн рублей.

Также обнаружены махинации с командировочными. Сергей Лежнев предоставлял заведомо недостоверных сведений о своем пребывании на территории Луганской Народной Республики. При этом фактически он там не находился. На основании ложных документов ему необоснованно начислено более 50 тысяч рублей в качестве компенсации командировочных расходов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд. Сергей Лежнев был задержан в мае 2024 года. Продолжает занимать пост советника губернатора Орловской области. Сам Андрей Клычков комментировал его задержание так: «удивительно».

ИА “Орелград”