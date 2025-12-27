ТОП влияния: Сергей Латынин (24)

Член правительства Орловской области – руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения.

Исполнял обязанности первого заместителя губернатора Орловской области в правительстве Орловской области после увольнения Владимира Ивановского.

На сессии облсовета в ноябре 2024 депутаты требовали его отставки из-за провала мусорной реформы. В 2025 году так и не закрыт мценский полигон, не появилось новых площадок для захоронения и сортировки отходов.

Сергей Латынин вошел в состав правительства региона в октябре 2023 года. До этого исполнял обязанности руководителя департамента ЖКХ, ТЭК Орловской области. Ранее являлся заместителем (работал под началом Григория Шайкина).

До 2023 года – начальник управления ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. До 2018 года – заместитель начальника управления.

Учился в гимназии в Ливнах, получил высшее образование в местном филиале ОрелГТУ.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.