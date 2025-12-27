ТОП влияния: Сергей Латынин (24)

27.12.2025 | 13:23 Новости, ТОП-50

Член правительства Орловской области – руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Исполнял обязанности первого заместителя губернатора Орловской области в правительстве Орловской области после увольнения Владимира Ивановского.

На сессии облсовета в ноябре 2024 депутаты требовали его отставки из-за провала мусорной реформы. В 2025 году так и не закрыт мценский полигон, не появилось новых площадок для захоронения и сортировки отходов.

Сергей Латынин вошел в состав правительства региона в октябре 2023 года. До этого исполнял обязанности руководителя департамента ЖКХ, ТЭК Орловской области. Ранее являлся заместителем (работал под началом Григория Шайкина).

До 2023 года – начальник управления ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. До 2018 года – заместитель начальника управления.

Учился в гимназии в Ливнах, получил высшее образование в местном филиале ОрелГТУ.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU