Орловчанка пыталась легализовать в России украинца

Гражданка России фиктивно поставила на учет иностранца.

В Орловской области рассмотрено очередное уголовное дело, возбужденное по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Перед судом предстала жительница Глазуновского района, гражданка России. По версии следствия, преступление она совершила в августе 2025 года, когда пришла в местный отдел многофункционального центра предоставление государственных и муниципальных услуг.

Женщина подала документы для постановки на учет по месту пребывания в Российской Федерации иностранца, а именно гражданина Украины. По сути, она пыталась «прописать» иностранца у себя дома. Однако в ходе проверки правоохранители установили, что у самого украинца намерения постоянно проживать или пребывать в дома гостеприимной орловчанки не было. Равно как и она не собиралась реально пускать иностранца к себе домой.

Фактически, женщина помогала украинцу легализовать свой правовой статус в России. Следствие и суд сочли, что женщина нарушила требования Федерального закона № 109 – ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Ведь она предоставила в МФЦ заведомо недостоверные сведения, при этом достоверно зная, что данный иностранный гражданин по указанному ею адресу пребывать не будет.

«Фактически жилое помещение по указанному адресу иностранному гражданину не предоставлялось, – уточнили в пресс-службе Глазуновского районного суда. – Своими действиями гражданка лишила миграционный пункт ОМВД России по Глазуновскому району, а также органы, отслеживающие исполнение законодательных актов РФ, возможности осуществлять контроль за соблюдением данными иностранными гражданами правил миграционного учета и его передвижением по территории Российской Федерации».

В судебном заседании подсудимая не стала отрицать свою вину, с предъявленным ей обвинением полностью согласилась и сама ходатайствовала о рассмотрении ее дела в особом порядке, без судебного разбирательства. В подобных случаях подсудимые вправе рассчитывать на снижение наказания. Так и произошло в данном случае. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, пожилой возраст подсудимой, признание вины и раскаяние в содеянном.

«С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, признавая в порядке ст. 64 УК РФ совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств исключительными, суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа ниже низшего предела, в размере 6000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Глазуновского районного суда.

ИА “Орелград”