В Болхове суд рассмотрел дело об опасной яме на улице Ямской

Спорная выбоина стала «соучастницей» дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает пресс-служба Болховского районного суда, иск подал гражданин, жена которого в апреле 2025 года угодила в неприятную ситуацию. Из иска следовала, что в тот день женщина ехала по улицам Болхова, управляя автомобилем «Рено Флуенс». Машина принадлежит ее мужу, поэтому именно он подал иск, как собственник. Мужчина указал, что автомобиль угодил в выбоину на улице Ямской и получил механические повреждения.

В качестве ответчика в данном процессе выступила администрация города Болхова, поскольку она отвечает за муниципальные дороги. Истец просил суд взыскать с нее 117,7 тысячи рублей в счет возмещения ущерба, причиненного автомобилю в результате ДТП, а также взыскать расходы по проведению им независимой оценки стоимости восстановительного ремонта автомобиля – в размере 5000 рублей, расходы на оплату услуг представителя – в размере 45 тысяч рублей, расходы на оплату государственной пошлины – в размере 4533 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены областная «Дорожная служба» и компания «СК «Монолит», представители которых не явились в судебное заседание, отмечают в пресс-службе суда. Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме и просила их удовлетворить, в то время как представитель администрации города возражала против удовлетворения исковых требований.

Суд тщательно изучил представленные доказательства и разобрался в том, кто должен отвечать в подобной ситуации. Прежде всего, было установлено, что место дорожно-транспортного происшествия находится в черте муниципального образования, то есть в границах города Болхова. А собственником дорог местного значения общего пользования является само муниципальное образование в лице его администрации. Следовательно, именно мэрия, в силу закона, несет ответственность за надлежащее содержание муниципального имущества.

«Изучив материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении требований истца. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд», – заключает пресс-служба Болховского районного суда.

ИА “Орелград”