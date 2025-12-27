У торговца из Орла конфисковали безникотиновую жидкость

Его также привлекли к административной ответственности.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону к индивидуальному предпринимателю из города Орла. Ведомство просило суд о привлечении бизнесмена к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ.

Требование управления было мотивировано тем, что при проведении внепланового инспекционного визита в магазине бизнесмена были выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки». Кроме того, были выявлены нарушения требований «О защите прав потребителей», выразившееся в реализации продукции с истекшим сроком годности. Ответчик факт административного правонарушения и свою вину признал.

Как следует из материалов дела, при проведении внепланового инспекционного визита в торговой лавке, расположенной в Орле, была выявлена находившаяся в реализации безникотиновая продукция с истекшим сроком годности. В магазине торговали, например, просроченной примерно на 9 месяцев жидкостью для многоразовых pod-систем. Кроме того, на упаковках безникотиновых жидкостей не был указан единый знак обращения продукции (ЕАС).

Сомнительные товары были арестованы, на ответственное хранение их оставили в самом магазине. Арбитражный суд постановил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией предметов, совершения административного правонарушения, то есть просроченных безникотиновых жидкостей. На решение может быть подана жалоба в арбитражный суд апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»