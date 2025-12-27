«ВинегретЪ» будет кормить пациентов больницы скорой медицинской помощи

Еще на один крупный контракт в Орле заявилась лишь эта компания.

Открытый конкурс на оказание услуг по обеспечению питанием пациентов стационарных отделений БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» стартовал в ноябре. По окончании срока подачи заявок подана только одна. В итоге контракт 26 декабря заключен с единственным претендентом – ООО “ВинегретЪ”. Цена – 80,3 млн рублей. Контракт начнут исполнять 31 декабря 2025 года, завершат 24 февраля 2027 года, указано в ЕИС “Закупки”. Питание одного пациента в день обойдется в 400 рублей. Всего за год планируют оказать более 200 тысяч услуг.

Ранее «ВинегретЪ» получил контракты на обеспечение питанием пациентов больницы Боткина и Плещеевской ЦРБ, а также на обеспечение питанием детсадовцев в некоторых дошкольных образовательных учреждениях Орла. Отборы подрядчиков проходили без особой конкуренции.

ИА “Орелград”