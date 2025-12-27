ТОП влияния: Константин Паршин (21)

Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области.

В этом году аудиторы нашли трещину длиной 179 метров на новеньком мосту, выявили, что менее половины средств освоено для больных с сосудистыми заболеваниями, обратили внимание на плесень и потеки в имуществе ОАУ ОО «Центральный стадион и. В.И. Ленина». О количестве возбужденных дел и уволенных чиновников, а также объеме возмещения ущерба станет известно позже.

Константин Александрович Паршин назначен на должность весной 2021 года. До перехода в КСП руководил главным контрольным управлением губернатора Орловской области.

В 1996 году начал трудовой пусть с должности контролера-ревизора 2 категории отдела взаимодействия с правоохранительными органами аппарата главного контролёра-ревизора по Орловской области.

В 1995 году окончил Орловский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК» по квалификации «экономист-организатор». Кандидат экономических наук.

Родился 4 октября 1973 года в Новодеревеньковском районе Орловской области.

