В Орловской области наградили «Почетных доноров России»

За 2025 год 87 жителей региона удостоены звания.

Звание получают те, кто сдал кровь 40 раз или плазму 60 раз. Почетные доноры имеют право на ряд льгот: ежегодный отпуск в удобное время, внеочередную медпомощь, льготные путёвки на санаторно‑курортное лечение.

Всего в регионе насчитывается 2 464 почетных донора. Благодаря им (и тем, кто пока не преодолел столь существенный порог сдачи) больницы обеспечены компонентами крови. Стать донором может каждый с 18 лет.

Отметим, на днях департамент здравоохранения Орловской области сообщил, что Федеральное медико-биологическое агентство наращивает заготовку антирезусной плазмы крови. Призывают добровольцев с отрицательным резус-фактором посетить соответствующие Службы. Из такой плазмы производят антирезусный иммуноглобулин, который предотвращает резус-конфликт при беременности.

ИА “Орелград”