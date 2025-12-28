Дома-фантомы обнаружили в Орловской области

Удивительно, но бесхозяйными оказались многоквартирные дома.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел дело о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости. Как пояснили в пресс-службе суда, исковое заявление подала администрация Моховского сельского поселения. Она просила признать за ней право муниципальной собственности на два многоквартирных дома, расположенных в границах указанного поселения.

Подобные процессы случаются нередко. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо если от права собственности на которую владелец отказался. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет регистрирующим органом по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. Но обычно для этого предварительно требуется решение суда.

Власти на местах подобным образом легализуют брошенные плотины, газо- и водопроводы, реже – сооружения и строения. Но в данном случае без хозяина остались два многоквартирных дома. В обоснование исковых требований сельская администрация указала, что указанные объекты недвижимости были приняты на учет как бесхозяйные еще в 2019 году. И с того времени никто своих прав на них не заявил.

«Спор о праве на данные объекты отсутствует, – уточнили в пресс-службе Покровского районного суда. – Заявитель просил признать право муниципальной собственности администрации Моховского сельского поселения на указанные квартиры. Оценив доказательства, представленные заявителем, суд удовлетворил требования в полном объеме».

Суд тщательно проверил информацию о брошенных домах и убедился в том, что спорные объекты в реестре муниципальной собственности сельского поселения, Покровского района и реестре имущества Орловской области не значатся. Не нашлось данных о них и в реестре федерального имущества. Однако такого быть не должно, все объекты должны стоять на балансе, ведь кто-то должен за ними следить. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

