Депутаты поздравили воспитанников Троснянской школы-интерната

В рамках предновогодней благотворительной акции.

Детям передали спортивный инвентарь, развивающие игрушки, наборы для творчества и сладкие новогодние подарки. Также подарки от Орловского регионального отделения Российского детского фонда вручила его председатель Ирина Пашкова.

Гости поздравили ребят с праздником, пожелав им счастья и добра. В ответ воспитанники подготовили яркое новогоднее представление и вручили депутатам сувениры.

Директор школы Надежда Ромичева поблагодарила депутатов за системную помощь, в частности за ремонт кабинета психолога и закупку мебели в рамках программы наказов избирателей.

Троснянская школа‑интернат уже более 12 лет находится под шефством Орловского областного Совета народных депутатов, рассказали в пресс-службе заксобрания.

ИА “Орелград”