Депутаты поздравили воспитанников Троснянской школы-интерната

28.12.2025 | 11:49 Новости, Общество

В рамках предновогодней благотворительной акции.

Фото: Орловский областной Совет

Детям передали спортивный инвентарь, развивающие игрушки, наборы для творчества и сладкие новогодние подарки. Также подарки от Орловского регионального отделения Российского детского фонда вручила его председатель Ирина Пашкова.

Гости поздравили ребят с праздником, пожелав им счастья и добра. В ответ воспитанники подготовили яркое новогоднее представление и вручили депутатам сувениры.

Директор школы Надежда Ромичева поблагодарила депутатов за системную помощь, в частности за ремонт кабинета психолога и закупку мебели в рамках программы наказов избирателей.

Троснянская школа‑интернат уже более 12 лет находится под шефством Орловского областного Совета народных депутатов, рассказали в пресс-службе заксобрания.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU