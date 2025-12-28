ТОП влияния: Михаил Вдовин (18)

Первый заместитель председателя Орловского областного Совета.

Вдовин Михаил Васильевич является членом комитета по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству.

С 2011 года – депутат, работающий на профессиональной постоянной основе. Член заксобрания со II по VII созыв.

2006 – 2011 годы – заместитель председателя Орловского городского Совета.

1988 – 2006 годы – служба в системе МЧС Орловской области, звание полковник.

В 1980 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, в 1988 – Московскую военно-инженерную академию им. В.В. Куйбышева. В 2011 получил диплом по специальности менеджер в Орловской региональной Академии государственной службы при Президенте РФ.

Родился 27 августа 1958 года в деревне Щигор Курской области.

