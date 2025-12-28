 «Газпромбанк» незаконно лишил орловчанку доступа к счетам

Восстанавливать право пользоваться своими средствами пришлось через суд.

Жительница региона обратилась в Орловский районный суд с иском к АО «Газпромбанк» о защите прав потребителей.

Женщина открыла счет и карту в АО «Газпромбанк», чтобы перевести 640 000 руб. дочери (оба счета — в «Газпромбанке»). Перевод выполнялся в присутствии сотрудника организации и соответствовал волеизъявлению истца. После операции счета орловчанки в других банках заблокировали. Так как «Газпромбанк» передал сведения в базу Банка России о «переводе без добровольного согласия клиента». Женщина неоднократно обращалась для отмены блокировки, но меры не приняли. Пришлось идти в суд.

Был установлен факт нарушения прав потребителя: банк необоснованно передал данные о переводе орловчанки как о «сомнительной операции». К моменту рассмотрения дела сведения об истце были исключены из соответствующей базы данных, а блокировка счетов отменена. Тем не менее нарушение длилось более 11 месяцев, обращения истца в «Газпромбанк» оставались без ответа — это подтверждает вину.

Исковые требования о защите прав потребителей решено удовлетворить. В пользу орловчанки взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., штраф 25 000 руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины 3 000 руб.

Решение может быть обжаловано.

ИА “Орелград”