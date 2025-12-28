В Орле открылся каток на площади Ленина

Новогодний подарок городу и его жителям дарит «ФосАгро-Регион».
«За сезон центральную ледовую площадку посещают тысячи любителей активного отдыха, и я уверен — в эти зимние каникулы его популярность только возрастет», – написал в соцсетях мэр Юрий Парахин.
Градоначальник приглашает на лед – за эмоциями, движением и настоящим зимним настроением.
Каток работает с 10:15 до 20:45. Сеансы начинаются в 10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00, 20:45. Вход для посетителей бесплатный. Прокат и дополнительные услуги – за деньги. Так, взрослые коньки обойдутся в 500 рублей, детей — 300 рублей. Потребуется залог.
Каток устанавливается на главной площади Орла уже в девятый раз.
ИА “Орелград”