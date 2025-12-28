Орловцу вернули 12 лет стажа

Это дало ему возможность добиться повышения пенсии.

Ливенский районный суд рассмотрел исковое заявление местного жителя и обязал Социальный фонд России включить период работы пенсионера в течение 12 лет в стаж работы в сельском хозяйстве. Следующим шагом должен стать перерасчет размера пенсии, поскольку теперь пенсионер имеет право на ее повышение за счет специальной надбавки, положенной аграриям. Как пояснили в пресс-службе суда, мужчина подал иск, поскольку ранее в подобной просьбе в Социальном фонде России ему отказали.

Произошло это в октябре 2025 года, когда ливенец прекратил свою трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию. В Социальный фонд России он подал заявление о перерасчете назначенной ему пенсии. Мужчина указал в своем заявлении, что стаж его работы в сельском хозяйстве превышает 30 лет. Однако чиновники скептически к этому отнеслись. В частности, смутил их период с 1992 по 2024 годы, когда мужчина трудился в комплексе по откорму скота.

Работал он там водителем автобуса. По логике чиновников, должность шофера автобуса не относится к сфере сельского хозяйства, поскольку она «не отличается от работы в качестве водителя автобуса в других отраслях производства». Видимо, по такой логике и водители военной техники не в армии служат, а в транспортной сфере. Пенсионеру пришлось идти в суд, чтобы доказать работа в комплексе по откорму скота относится к сельскому хозяйству.

Изучив материалы дела, суд встал на сторону истца. Отказ в перерасчете и назначении повышенной пенсии был признан необоснованным. Суд пришел к выводу, что работа в качестве водителя автобуса с 1992 года по 2004 год в комплексе по откорму скота относится к сфере сельского хозяйства. Социальный фонд, если не оспорит решение суда в вышестоящей инстанции, теперь должен будет назначить мужчине повышенную пенсию.

ИА «Орелград»