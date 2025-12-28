В Орловской области открылся девятый Семейный МФЦ

28.12.2025 | 12:27 Новости, Общество

Помощь в режиме «одного окна» теперь доступна жителям Верховского района.

Фото: департамент социальной защиты Орловской области

Специалисты ориентированы на то, чтобы оказать семье всю необходимую поддержку для решения возникших проблем, мобилизовав все имеющиеся ресурсы социальной сферы. Открытие нового центра в Верховье состоялось в формате круглого стола. На беседе присутствовали семьи района, представители органов власти и учреждений. Для юных гостей провели мастер-класс по созданию поделок, позже им вручили подарки.

В следующем году на базе центра откроется пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных в рамках нацпроекта “Семья”, сообщили в департаменте соцзащиты Орловской области.

Первый Семейный МФЦ открыл свои двери в 2021 году. В 2022 – Орловская область стала одним из восьми пилотных регионов, в которых началось развитие сети. Семейные МФЦ появились в Болхове, Ливнах, Кромском и Мценском районах.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU