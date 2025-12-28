В Орловской области открылся девятый Семейный МФЦ

Помощь в режиме «одного окна» теперь доступна жителям Верховского района.

Специалисты ориентированы на то, чтобы оказать семье всю необходимую поддержку для решения возникших проблем, мобилизовав все имеющиеся ресурсы социальной сферы. Открытие нового центра в Верховье состоялось в формате круглого стола. На беседе присутствовали семьи района, представители органов власти и учреждений. Для юных гостей провели мастер-класс по созданию поделок, позже им вручили подарки.

В следующем году на базе центра откроется пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных в рамках нацпроекта “Семья”, сообщили в департаменте соцзащиты Орловской области.

Первый Семейный МФЦ открыл свои двери в 2021 году. В 2022 – Орловская область стала одним из восьми пилотных регионов, в которых началось развитие сети. Семейные МФЦ появились в Болхове, Ливнах, Кромском и Мценском районах.

ИА “Орелград”