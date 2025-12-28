ТОП влияния: Александр Ященко (17)

Начальник КУ ОО «Орелгосзаказчик».

Меняются заместители, срывается реализация нацпроектов, подрядчики обвиняются в мошенничестве. Начальника «Орелгосзаказчика» требуют призвать к ответу, но он не отвечает на упреки депутатов и игнорирует просьбы явиться на комитеты. В ноябре 2023 года сообщали, что с одного из рабочих совещаний Ященко увели «люди в штатском». Однако развития событий не последовало.

Александр Ященко возглавил казенное учреждение в статусе временно исполняющего обязанности в сентябре 2022 года. В декабре утвержден в должности.

В конце декабря 2021 года Александр Ященко назначен министром планирования и развития Забайкалья.

В 2019 году занимал пост заместителя руководителя администрации Читы.

В Кирове с декабря 2017 по май 2019 курировал вопросы благоустройства и ЖКХ на должности заместителя главы городской администрации.

В августе 2012 года Александр Ященко был назначен начальником департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области. Покинул пост в 2014 году.

Александр Ященко около пяти месяцев возглавлял «Орелгосзаказчик» в 2012 году.

С 2006 по 2008 год занимал пост сначала начальника управления ЖКХ и благоустройства, а затем продолжил эту работу в ранге вице-мэра Сочи.

В 1997 году закончил МГТУ им. Баумана по специальности «Ракетные двигатели», в 2013 году – РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Родился в городе Пинск Брестской области Республики Беларусь.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


