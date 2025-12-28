Орловский Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору карнавальных костюмов

Чтобы новогодний праздник прошел весело и без рисков.

Согласно ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции для детей и подростков», на этикетке костюма должны быть указаны страна‑изготовитель, наименование и адрес изготовителя (импортера, дистрибьютора), название изделия, назначение (если нужно), срок службы и гарантия (если предусмотрены), товарный знак (если есть).

Маркировка должна быть нанесена на русском языке, а при необходимости — и на государственном языке страны ЕАЭС, где продаётся товар.

При выборе масок стоит обратить внимание на материал и удобство: она должна комфортно надеваться. Отверстия для глаз, рта и носа — обязательны (п. 3.2.9 ст. 4 ТР ТС 008/2011), чтобы ребенок хорошо видел и не задыхался. Важна пожаробезопасность — требование актуально для костюмов и игрушечных аксессуаров (бороды, парики, короны, маски; п. 3.3 ст. 4 ТР ТС 008/2011).

Дополнительные консультации можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области: тел. 8 (4862) 41‑52‑52, 42‑26‑59 (адрес: г. Орел, Наугорское шоссе, 2а). Также на вопросы готовы ответить в консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: тел. 8 (4862) 75‑02‑76 (адрес: г. Орёл, ул. Карачевская, 56а). Бесплатно и круглосуточно действует единый консультационный центр по номеру 8 800 555‑49‑43.

ИА “Орелград”