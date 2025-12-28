В Орловской области продолжается предновогоднее патрулирование лесов

Ели и сосны нуждаются в защите.

Фото: управление лесами Орловской области

О работе в одном из районов рассказали в управление лесами. Так, в Краснозоренском – участковый лесничий А. С. Тимонин, помимо патрулирования,  общается с жителями, раздает памятки, размещает листовки о легальной покупке елок только в официальных точках, информирует об экологических требованиях. На подконтрольных участках нарушений не зафиксировано. Лесничий поблагодарил жителей за сознательное отношение к лесу. Профилактическая работа продлится до Нового года. Все «подопечные» должны оставаться дома и не стали добычей «черного» лесоруба.

Ежедневно в леса региона выходят десять мобильных групп, объединяющих сотрудников управления лесами, лесничеств и полиции. У граждан, везущих ель или сосну, могут проверить документы, подтверждающие ее приобретение. Рубка деревьев к Новому году гражданами без разрешительной документации запрещена.

