ТОП влияния: Сергей Потемкин (20)

28.12.2025 | 10:14 Новости, ТОП-50

Руководитель аппарата Орловского областного Совета.

Фото: Орловский областной Совет

Потемкин Сергей Сергеевич назначен на должность в 2017 году.

С 2015 года – заместитель начальника управления – начальник отдела социально-политического анализа и планирования управления региональной политики и развития местного самоуправления департамента внутренней политики администрации области.

2015 – 2011 – заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления региональной политики аппарата губернатора и правительства Орловской области.

В 2011 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (специальность менеджер).

С 2020 года действующий член-корреспондент Российской Муниципальной Академии. C 2021 года постоянный член Изборского клуба.

Родился в Орле.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU