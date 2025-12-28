ТОП влияния: Сергей Потемкин (20)

Руководитель аппарата Орловского областного Совета.

Потемкин Сергей Сергеевич назначен на должность в 2017 году.

С 2015 года – заместитель начальника управления – начальник отдела социально-политического анализа и планирования управления региональной политики и развития местного самоуправления департамента внутренней политики администрации области.

2015 – 2011 – заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления региональной политики аппарата губернатора и правительства Орловской области.

В 2011 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (специальность менеджер).

С 2020 года действующий член-корреспондент Российской Муниципальной Академии. C 2021 года постоянный член Изборского клуба.

Родился в Орле.

