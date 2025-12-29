Орловщина организует около 400 физкультурных и спортивных мероприятий

Таковы планы профильного департамента на 2026 год.

Основными моментами грядущего сезона поделилась на совещании 29 декабря член правительства Орловской области Елена Казачкова. В 2026 году намечено проведение около 400 официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Среди них Первенство России по фехтованию, Кубок России по стрельбе из лука в помещении, по армрестлингу, Первенство России по сумо, Чемпионат и Первенство России по всестилевому карате. Также пройдут спартакиады школьников, среди обучающихся среднепрофессиональных образовательных организаций, среди сборных команд муниципальных образований, спартакиады пенсионеров, трудовых коллективов, летние сельские спортивные игры, фестивали ГТО.

В 2026 год по решению президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен годом Единства народов России. В Орловской области планируется проведение физкультурных мероприятий, фестиваля межнациональных игр и забав «Спортивный хоровод народов», турнир по футболу «Кубок дружбы народов», всероссийского дня бега «Кросс нации».

Уже в период с 1 по 11 января 2026 года на территории региона организовано большое количество физкультурных мероприятий в рамках декады спорта и здоровья. Например, в Орле 2 января с 12 часов на базе ФОК по улице Рощинской пройдет праздник «Мы за здоровый образ жизни». 4 января с 14 часов на городском катке на площади Ленина пройдет турнир по хоккею в валенках с мячом. 10 января в 14 часов там же стартует физкультурное мероприятие для детей «Праздник Деда Мороза».

«Буду рада видеть всех в эти новогодние праздники на мероприятиях физкультурной направленности», – обратилась Елена Казачкова к чиновникам.

ИА “Орелград”