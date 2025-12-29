ТОП влияния: Сергей Потемкин (11)

Заместитель председателя Орловского областного Совета.
Потемкин Сергей Григорьевич – председатель комитета по бюджету, налогам и финансам. Депутат IV, V, VI, VII созывов.
С 2018 года по настоящее время Сергей Потемкин – заместитель генерального директора ТД «Золотой Орёл».
С 2010 – индивидуальный предприниматель.
2008 – 2010 – директор ЗАО Компания «Алые паруса».
2002 – 2008 – генеральный директор ОАО Торговый Дом «Золотой Орел».
1998 – 2002 – первый заместитель генерального директора АООТ «Красносельский Ювелирпром» в Костромской области.
С 1992 по 1998 год руководил ТОО «Торговый дом Потемкинъ» в Москве.
Шесть лет работал в Московском УВД на железнодорожном транспорте.
В 1988 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР, юрист.
Родился в Орле.
