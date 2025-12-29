ТОП влияния: Сергей Потемкин (11)

29.12.2025 | 18:02 Новости, ТОП-50

Заместитель председателя Орловского областного Совета.

Потемкин Сергей Григорьевич – председатель комитета по бюджету, налогам и финансам. Депутат IV, V, VI, VII  созывов.

С 2018 года по настоящее время Сергей Потемкин – заместитель генерального директора ТД «Золотой Орёл».

С 2010 – индивидуальный предприниматель.

2008 – 2010  – директор ЗАО Компания «Алые паруса».

2002 – 2008 – генеральный директор ОАО Торговый Дом «Золотой Орел».

1998 – 2002 – первый заместитель генерального директора АООТ «Красносельский Ювелирпром» в Костромской области.

С 1992 по 1998 год  руководил ТОО «Торговый дом Потемкинъ» в Москве.

Шесть лет работал в Московском УВД на железнодорожном транспорте.

В 1988 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР, юрист.

Родился в Орле.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


