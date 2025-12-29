В Орле заработал новый выезд из Зареченского

29.12.2025 | 17:19 ЖКХ, Новости

Движение по улице Витольда Почернина открыто.

Фото: vk.com/public217393158

Об этом заявили на «Спецавтобазе».

Длина дороги составляет 855 метров. Она начинается на улице Зеленина и заканчивается на улице Царёв Брод (уже в посёлке Орлик Образцовского сельского поселения Орловского муниципального округа).

У дороги две полосы. Ширина каждой из них составляет 3,5 метра.

Строительство велось в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Отметим, что объект сдали с опозданием. ООО «Строй-Проект» должно было завершить задачу летом этого года.

18 сентября 2024 года на строительстве данного объекта произошло ЧП — в траншее обрушился грунт. Погибли двое человек, ещё трое были госпитализированы. После этого возбудили уголовное дело.

Стоимость контракта составила 202,5 миллиона рублей. «Спецавтобаза» выступала заказчиком работ.

ИА «Орелград»


