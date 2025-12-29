В Орле заработал новый выезд из Зареченского

Движение по улице Витольда Почернина открыто.
Об этом заявили на «Спецавтобазе».
Длина дороги составляет 855 метров. Она начинается на улице Зеленина и заканчивается на улице Царёв Брод (уже в посёлке Орлик Образцовского сельского поселения Орловского муниципального округа).
У дороги две полосы. Ширина каждой из них составляет 3,5 метра.
Строительство велось в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Отметим, что объект сдали с опозданием. ООО «Строй-Проект» должно было завершить задачу летом этого года.
18 сентября 2024 года на строительстве данного объекта произошло ЧП — в траншее обрушился грунт. Погибли двое человек, ещё трое были госпитализированы. После этого возбудили уголовное дело.
Стоимость контракта составила 202,5 миллиона рублей. «Спецавтобаза» выступала заказчиком работ.
ИА «Орелград»