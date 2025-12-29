Орловщина передала для детей ЛНР 1124 сладких подарка

29.12.2025 | 15:55 Новости, Общество

Их доставили в Троицкий муниципальный округ.

Фото: orel-region.ru

Подарки приобретены Администрацией Орловской области, членами регионального правительства и муниципалитетами нашего региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Также члены правительства Орловской области передали 21 подарок в рамках акции «Ёлка желаний». Их получили дети участников СВО, а также мальчики и девочки, которые отличились в учёбе, творчестве и спорте.

В свою очередь, глава Администрации Троицкого муниципального округа ЛНР Лариса Резникова поблагодарила нашу область за поддержку.

«Мы с вами братья по крови и по духу. С наступающим вас Новым годом! Счастья, здоровья, процветания. Очень ждём в новом году нашей общей Победы», – высказалась чиновница.

