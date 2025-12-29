Стал известен график выплат пособий и пенсий в январе

29.12.2025

Его опубликовал Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Выплаты ожидаются с 19 по 23 января.

Орловцы должны получить:

  • ежемесячную выплату на третьего и каждого последующего ребенка (17085 рублей),
  • пособие на ребёнка из средств бюджета Орловской области (303 рублей 19 копеек, 454 рубля 79 копеек, 606 рублей 38 копеек или 757 рублей 98 копеек),
  • ежемесячное пособие многодетной семье (530 рублей 58 копеек),
  • единовременное пособие многодетной семье (22739 рублей 50 копеек или 30319 рублей 33 копейки),
  • материнский капитал для многодетной семьи (141302 рубля 8 копеек),
  • ежемесячную выплату к пенсии многодетным матерям (4493 рубля 19 копеек),
  • единовременную денежную выплату взамен набора принадлежностей для ухода за ребёнком «Подарок новорождённому» (5 тысяч рублей),
  • ежемесячную денежную выплату региональным категориям получателей мер соцподдержки (566 рублей 19 копеек),
  • ежемесячное пособие семьям погибших Героев России (5 тысяч рублей).

Также в этот период будут сделаны выплаты, по которым размер определяется индивидуально:

  • ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям,
  • ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки,
  • ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами,
  • пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям),
  • компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан,
  • субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

Отмечается, что пособия по безработице будут выдаваться по индивидуальному графику.

Также департамент уточняет, что в связи с открытием нового финансового года возможны небольшие отклонения от данного плана.

ИА «Орелград»


