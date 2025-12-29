Стал известен график выплат пособий и пенсий в январе

Его опубликовал Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Выплаты ожидаются с 19 по 23 января.

Орловцы должны получить:

ежемесячную выплату на третьего и каждого последующего ребенка (17085 рублей),

пособие на ребёнка из средств бюджета Орловской области (303 рублей 19 копеек, 454 рубля 79 копеек, 606 рублей 38 копеек или 757 рублей 98 копеек),

ежемесячное пособие многодетной семье (530 рублей 58 копеек),

единовременное пособие многодетной семье (22739 рублей 50 копеек или 30319 рублей 33 копейки),

материнский капитал для многодетной семьи (141302 рубля 8 копеек),

ежемесячную выплату к пенсии многодетным матерям (4493 рубля 19 копеек),

единовременную денежную выплату взамен набора принадлежностей для ухода за ребёнком «Подарок новорождённому» (5 тысяч рублей),

ежемесячную денежную выплату региональным категориям получателей мер соцподдержки (566 рублей 19 копеек),

ежемесячное пособие семьям погибших Героев России (5 тысяч рублей).

Также в этот период будут сделаны выплаты, по которым размер определяется индивидуально:

ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям,

ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки,

ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами,

пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям),

компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан,

субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

Отмечается, что пособия по безработице будут выдаваться по индивидуальному графику.

Также департамент уточняет, что в связи с открытием нового финансового года возможны небольшие отклонения от данного плана.

ИА «Орелград»