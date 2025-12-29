В храм СИЗО Орла передали священные предметы

В этом помогло духовенство Мценского благочиния Орловской епархии Русской Православной Церкви.

Главную роль сыграл руководитель храмов Мценского округа, настоятель Троицкого храма Мценска Владимир Герченов.

Для храма орловского СИЗО передали необходимую церковную утварь, священные предметы и сосуды. За оказанную помощь священников поблагодарил помощник начальника изолятора по работе с верующими Олег Сучков (клирик храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который находится в микрорайоне «Зареченский»).

Новость сообщили в Орловской митрополии.

Храм святых новомучеников и исповедников российских при СИЗО-1 Орла создан в 1995 году. Его официальный адрес – улица Красноармейская, дом 10. Вместимость храма составляет около 30 человек. Также работает церковная библиотека (около 250 книг).

ИА «Орелград»