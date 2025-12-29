В храм СИЗО Орла передали священные предметы

29.12.2025 | 15:30 Новости, Общество

В этом помогло духовенство Мценского благочиния Орловской епархии Русской Православной Церкви.

Фото: Михаило-Архангельский храм (иллюстративное)

Главную роль сыграл руководитель храмов Мценского округа, настоятель Троицкого храма Мценска Владимир Герченов.

Для храма орловского СИЗО передали необходимую церковную утварь, священные предметы и сосуды. За оказанную помощь священников поблагодарил помощник начальника изолятора по работе с верующими Олег Сучков (клирик храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который находится в микрорайоне «Зареченский»).

Новость сообщили в Орловской митрополии.

Храм святых новомучеников и исповедников российских при СИЗО-1 Орла создан в 1995 году. Его официальный адрес – улица Красноармейская, дом 10. Вместимость храма составляет около 30 человек. Также работает церковная библиотека (около 250 книг).

ИА «Орелград»


Орелград. 2025 год

