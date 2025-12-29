В Орловской области отчитались об улучшении качества коммунальных услуг

В текущем году реализованы запланированные мероприятия на 34 объектах.

Вопрос обсудили на совещании в администрации региона 29 декабря. По словам члена правительства Орловской области Сергея Латынина, за последние пять лет (с 2020 по 2024), проведена большая работа по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры. Только в рамках программных мероприятий направлено более 1,5 миллиарда рублей, что позволило построить и отремонтировать три значимых котельных, более 50 километров сетей коммунальной инфраструктуры. Качество услуг улучшилось более чем для 200 тысяч жителей Орловской области, сообщил Сергей Латынин.

Реализация мероприятий по модернизации продолжается и в 2025 году, благодаря старту федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Целью является улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. В текущем году на обновление направлено 429,5 миллиона рублей (в том числе из федерального бюджета 273 миллиона). Это позволило реализовать 34 мероприятия в девяти муниципальных образованиях Орловской области и модернизировать более 53 километров инженерной инфраструктуры. Это 42,5 километра сетей водоснабжения, 5 километров сетей водоотведения, практически 6 километров сетей теплоснабжения.

Построено и реконструировано три значимых объекта. Станция водоподготовки Наугорского ВЗУ позволит улучшить качество питьевой воды более чем для 4,5 тысячи человек. Обеспечена надежность работы системы водоотведения в поселке Колпна за счет проведения работы по реконструкции станции перекачки КНС №1 и реконструкции 2,3 км сетей канализации.

«По итогам выполненных мероприятий численность населения, для которых улучшилось качество предоставления коммунальных услуг, составила более 56 тысяч человек», – заявил Сергей Латынин.

Обновление коммунальной инфраструктуры осуществлялось не только за счет привлечения средств федерального бюджета, но и иных механизмов. Одновременная реализация федерального проекта, муниципальных программ, производственных и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций позволила обеспечить достижение результата паспорта федерального проекта в части протяженности замененных сетей в размере более 87 километров.

«Это наиболее большой рекордный результат для Орловской области за последние десятилетия. Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры позволила снизить количество аварийных ситуаций на объектах, повысить эффективность и надежность работы систем, остановить рост износа объектов, улучшить качественный состав воды», – сообщил Сергей Латынин.

Реконструкция и модернизация объектов в приоритетном порядке продолжится и в 2026 году, пообещал чиновник.

ИА “Орелград”