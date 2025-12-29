ТОП влияния: Елена Суворова (12)

Председатель Орловского областного суда.

Елена Суворова назначена в апреле 2019 года. В 2025 году президент продлил полномочия на шесть лет.

Заместителем председателя Орловского областного суда Елена Суворова была с декабря 2013 года.

С декабря 2004 года работала судьей Саратовского областного суда, являлась председателем судебной коллегии по гражданским делам.

С марта 1993 по декабрь 2004 года работала судьей в Энгельсском городском народном суде.

С августа 1992 года по март 1993 исполняла обязанности народного судьи.

С 1982 работала курьером, секретарем-машинисткой, старшим инспектором в Саратовской прокуратуре, консультантом в Энгельсском городском народном суде.

Окончила Саратовский юридический институт имени Курского.

