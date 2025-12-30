В Орле заключили контракт на бюсты для парка Победы

Это удалось сделать с большим трудом.

Напомним, участник торгов, с которым собирались заключить контракт изначально (как с победителем), оказался или уклонился от этого. Затем была сделана попытка подписать такой документ с другим участником. Однако и в этом случае всё закончилось отказом или уклонением.

Кроме того, ещё три участника торгов отозвали свои заявки. Всего в торгах участвовали 13 субъектов бизнеса.

В итоге контракт заключили с ООО “АСМ”. Его стоимость составляет ровно 5 миллионов рублей. (Ранее речь шла о меньших суммах – 3,65 миллиона и 3,7 миллиона. Изначальная цена составляла 8 миллионов 153 тысячи 243 рубля.)

Как и раньше, заказ нужно будет исполнить к 30 апреля 2026 года. Список бюстов также остался прежним. В парке увековечат маршалов СССР – Георгия Жукова, Константира Рокоссовского, Александра Василевского, Маркиана Попова и Василия Соколовского.

Контракт заключил “Объединённый муниципальный заказчик города Орла”. Такая информация опубликована на портале госзакупок.

ИА “Орелград”