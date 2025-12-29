В Верховье записали видео против замены пригородного поезда

С Нового года более современную модель планируют заменить на менее комфортную.

Об этом рассказали авторы видео. Ролик появился в группе «Верховье [Верховский район] [Орёл]» «Вконтакте». По словам создателей видео, с Нового года в сообщении между районным и областным центром поезд РА-3 заменяют на РА-1. При этом в последнем нет «ни туалета, ни подъёмника для инвалидов, ни кондиционеров».

На видео идёт опрос на местной железнодорожной станции. Очевидно, что поездом пользуется значительное число пассажиров. Большинство из них открыто выражает недовольство запланированными переменами.

Ранее в официальных соцсетях орловского губернатора данный вопрос подняла одна из местных жительниц. Ей ответили имени «Организатора перевозок».

Также орловчанка утверждает, что ответил и сам губернатор. «Направил ваше обращение главе района, чтобы разобрался», – цитирует женщина.

Кроме того, отреагировал областной департамент дорожного хозяйства. «Совместно с перевозчиком вопрос будет обсуждаться, постараемся найти оптимальное решение для удобства пассажиров», – пообещали чиновники.

ИА «Орелград»