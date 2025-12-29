ТОП влияния: Вадим Тарасов (15)

Заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам.

Вадим Тарасов курирует вопросы экономического развития, инвестиционной и инновационной деятельности, бюджетно-налоговой политики и финансов, промышленности, торговли и общественного питания, информационных технологий.

Назначен на должность вице-губернатора по экономике и финансам в августе 2015 года. Сохранил пост в обновленном правительстве в 2023 году.

С ноября 2014 года до июня 2015 года возглавлял департамент финансов.

Долгое время занимал различные позиции в финансовом блоке областной администрации.

Окончил Финансовый университет при Правительстве РФ (Орловский филиал), факультет менеджмента и маркетинга.

Родился 19 августа 1975 года в Орле.

