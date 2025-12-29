Кремлёвскую ёлку посетили 18 орловских детей

Всего мальчиков и девочек было около пяти тысяч.

Как сообщают «Вести-Орёл», на праздник стали пригласили детей участников специальной военной операции, тех, кто добился успехов в учёбе и спорте, а также в общественной деятельности.

Ёлку организовали по инициативе «Движения первых».

Дети увидели Деда Мороза и Снегурочку, других сказочных персонажей. Затем для них провели экскурсию в одном из крупнейших океанариумов. Там же гости праздника смогли посмотреть спектакль.

В Орле сегодня новогоднее мероприятие (0+) проведут в центре «Металлург».

ИА «Орелград»