Орловчанка нанесла “Почте России” ущерб примерно в 150 тысяч

Наказанием стало лишение свободы.

Дело о присвоении рассмотрел Залегощенский районный суд.

Как сообщает его пресс-служба, подсудимая, являясь начальником отделения почтовой связи Алешня (которое находится в одноименной деревне данного района и относится к УФПС Орловской области АО «Почта России») совершила несколько преступлений. Так, она похитила из кассы отделения 117 тысяч 861 рубль 47 копеек.

Кроме того, женщина систематически присваивала товарно-материальные ценности (на итоговую общую сумму 33 тысячи 893 рубля 50 копеек) – «из своего подотчета, без оплаты в кассу».

В общей сложности, ущерб, нанесённый отделению, оценили в 151 тысячу 754 рубля 97 копеек. Этими средствами орловчанка распорядилась по своему усмотрению.

Тем не менее, женщина признала вину и раскаялась в содеянном, а также частично возместила ущерб. Ещё одним смягчающим обстоятельством стало наличие несовершеннолетних детей.

Суд приговорил её к полутора годам лишения свободы (с испытательным сроком ещё в полтора года).

ИА «Орелград»