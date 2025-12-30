ТОП влияния: Елена Климова (7)

Генеральный директор ООО «Знаменский СГЦ».
Знаменский СГЦ является одним из крупнейших системообразующих предприятий не только нашего региона, но и входит в ТОП основных производителей свинины в России. Это проект агрохолдинга «Эксима» и «Микояновского мясокомбината» на территории Орловской области в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса России».
Среднесписочная численность персонала ООО «Знаменский СГЦ» – 2265. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 3,4 млрд рублей (по данным kartoteka.ru).
В 2021 году Елене Климовой присвоено звание «Почетный гражданин Кромского района».
В 2016 году указом президента Елена Климова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Елена Климова возглавила проект первого в России генетического центра «Знаменский СГЦ» в Орловской области в 2005 году.
В 1999 году назначена на должность заместителя генерального директора, а в 2001 — на должность первого заместителя генерального директора АВК «Эксима».
В акционерной внешнеэкономической компании «Эксима» работает с 1992 года.
Окончила филологический и психологический факультеты МГУ им. М.В. Ломоносова, впоследствии – Международную академию инновационных процессов и технологий. В 2000 защитила кандидатскую диссертацию по экономике.
Родилась в городе Коломна Московской области.
«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.