Орловцы стали чаще ездить на поездах

Пассажиропоток по железной дороге вырос на 11 процентов.

В границах Орловско-Курского региона за 11 месяцев 2025 года перевезено более 1,7 миллиона пассажиров, в том числе в поездах дальнего следования – 1,5 миллиона пассажиров, в пригородном сообщении – свыше 247 тысяч человек. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года рост составил 11 процентов. Учитывая непростую обстановку, особое внимание уделяется безопасности движения поездов и сохранения жизни и здоровья пассажиров, а это не только местные жители, но и приезжие, а также транзитные пассажиры.

Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на доклад заместителя начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Юрия Кобзаря. Он также рассказал, что за 11 месяцев 2025 года погрузка превысила 832 тысяч тонн грузов. Основной прирост погрузки был достигнут по погрузке разнообразного жмыха, зерна, сахара, прочим продовольственным товарам и строительным грузам.

Железнодорожный транспорт вообще играет значительную роль в жизни Орловской области. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования в регионе оценивается примерно в 596 километров. Плотность железнодорожных путей общего пользования – 241 километр на каждые 10 тысяч квадратных метров территории.

Железнодорожные перевозки осуществляются Орловско-Курским регионом Московской железной дороги – филиалом ОАО «РЖД». Пригородными пассажирскими перевозками в Орловской области с 2019 по 2022 год занималось ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания». С 2023 года, когда объем таких перевозок составил 2 809 268 вагоно-километров, пригородным сообщением занимается ООО «Региональный экспресс».

В городе Орле расположено два железнодорожных вокзала: железнодорожный вокзал станции Орел (главный железнодорожный вокзал города, открытый в 1868 году с запуском железнодорожного сообщения Москва – Орел) и Лужки-Орловские (транзитный железнодорожный вокзал для некоторых поездов дальнего следования широтного направления, не проходящих через вокзал «Орел».

ИА «Орелград»