Вопрос о ликвидации школ вынесли на «народный опрос»

Инициатива исходит от властей Ливенского района.

Решение о назначении опроса граждан, проживающих на территории Навесненского сельского поселения, приняли депутаты Ливенского райсовета, рассмотрев инициативу главы Ливенского района Анатолия Шолохова. Как следует из решения депутатского корпуса, опрос организуется для выявления мнения его жителей по вопросам ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вязово – Дубравская основная общеобразовательная школа» и ликвидации Круглянской основной общеобразовательной школы – филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергиевская средняя общеобразовательная школа».

Старт опрос возьмет 15 января 2026 года и продлится 10 рабочих дней. Депутаты утвердили формулировку вопросов – жителям просто надо будет ответить, считают ли они возможным проведение ликвидации указанных выше учреждений. Установлено и минимальное число жителей Навесненского сельского поселения, обладающих избирательным правом, которые должны принять участие в опросе – 207 человек. Опрос признают несостоявшимся, если в нем примет участие меньшее количество граждан.

Контроль за исполнением решения возложен на постоянную депутатскую комиссию по образованию, культуре, социальной политике, взаимодействию со средствами массовой информации. Опрос планируется провести методом подворного и поквартирного обхода домов, жители должны лично заполнить опросные листы установленной формы. Каждый участник обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно, подчеркнуто в документе.

В течение семи дней после окончания опроса специально созданная комиссия должна обобщить опросные листы, подвести итоги опроса и оформить их протоколом. Вопросы, выносимые на опрос, считаются одобренными, если за них высказались более половины жителей, принявших участие в опросе. Испорченными будут считаться опросные листы, не содержащие никакой полезной информации, например, чистые бланки или тексты, не имеющие отношения к опросу.

Недействительными считаются записи в опросном листе, по которым невозможно достоверно установить мнение участника, или не содержащие данных об опрашиваемом либо его подписи. Испорченные и недействительные опросные листы не учитываются при установлении результатов опроса. Кстати, результаты опроса граждан власти обещают официально опубликовать в прессе и на сайте администрации Ливенского района.

ИА «Орелград»