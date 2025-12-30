В Болхове на защиту населения потратят 10 тысяч рублей

Болховские депутаты определились с бюджетом на будущий год.

Болховский горсовет народных депутатов утвердил бюджет города Болхова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Доходы бюджета в 2026 году составят 94,581 миллиона рублей, расходы прогнозируются в сумме 95,581 миллиона рублей. Дефицит бюджета планируется в сумме 1 миллион рублей. Собственные доходы в 2026 году должны составить 37,93 миллиона рублей. Основными источниками станут поступления от НДФЛ, земельного налога и единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН).

Так, по налогу на доходы физических лиц город планирует получить в следующем году 24,362 миллиона рублей, по ЕСХН – 1,95 миллиона рублей, по налогу на имущество физических лиц – 3,404 миллиона рублей. Прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, определен в сумме 578 тысяч рублей. На аренде имущества город планирует заработать еще 412 тысяч рублей, а на продаже земли – 520 тысяч рублей.

Что касается расходов, то 1,25 миллиона рублей в бюджет заложено на «функционирование высшего должностного лица муниципального образования», 100 тысяч рублей – на «обеспечение проведения выборов и референдумов», 200 тысяч рублей поступят в резервный фонд. Не особо впечатляют запланированные расходы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Так, по разделу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на 2026 год они планируются в размере 10 тысяч рублей, на 2027 и 2028 годы – по 15 тысяч рублей.

Межбюджетные трансферты на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в рамках непрограммной части бюджета муниципального образования в 2026-2028 года планируются в размере 2,5 тысячи рублей ежегодно. При этом на дорожное хозяйство в 2026 году в Болхове выделят 57,581 миллиона рублей, то есть свыше половины бюджета.

ИА «Орелград»