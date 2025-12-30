По новому выезду из Зареченского могут пустить маршрутки

Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Напомним, важный дорожный участок по улице Витольда Почернина начал функционировать накануне. Длина дороги составляет 855 метров, ширина — около 7 метров.

Во время прямого эфира в социальных сетях Андрей Клычков отметил, что по новому выезду могут пустить общественный транспорт, изменив существующие графики движения автобусов.

«Будем мониторить ситуацию по разгрузке движения. Дал поручение проработать изменение маршрута общественого транспорта, который по Алроса проходит, для того, чтобы использовать объект в полном объеме», – пояснил губернатор.

Впрочем, конкретные сроки таких изменений не были озвучены.

ИА «Орелград»