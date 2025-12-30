Регламент выплат беременным студенткам и школьницам утвердили в Орле

Новые правила разработал департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости утвердил типовой административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение единовременной денежной выплаты при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения, проживающим на территории Орловской области». Заявление на такую выплату вправе подать гражданка Российской Федерации, проживающая на территории Орловской области и обучающаяся по очной форме.

Выплата положена при постановке на учет по беременности в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на территории Орловской области. От имени заявителей могут действовать их представители, полномочия которых оформлены в соответствии с действующим законодательством. Новый административный регламент регулирует порядок предоставления государственной услуги при соблюдении ряда условий.

К ним отнесены: наличие гражданства РФ; проживание на территории Орловской области; постановка на учет по беременности в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на территории Орловской области не ранее 1 января 2025 года; обучение по очной форме в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также в вузах; неполучение аналогичной меры поддержки на основаниях, установленных законодательством других субъектов Российской Федерации.

Максимальный срок предоставления государственной услуги составляет 2 рабочих дня со дня получения всех необходимых для принятия соответствующего решения документов. Если запрос оформлен с нарушением или документы представлены не в полном объеме, заявителю дадут 5 рабочих дней на устранение недостатков. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления указанной государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Напомним, что Отделение Социального фонда России по Орловской области с 1 сентября 2025 года начало прием заявлений от студенток очной формы обучения на пособие по беременности и родам. Как ранее сообщили в ведомстве, эта мера стала значительной поддержкой для тех, кто совмещает учебу и подготовку к материнству. Уже к середине октября заявления подали 49 беременных орловчанок. Размер выплаты рассчитывается от 100-процентной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе по месту жительства. В Орловской области в настоящий момент это – 17 976 рублей.

«Данная мера государственной поддержки направлена на помощь девушкам-студенткам, готовящимся стать мамами, – пояснили в отделении СФР. – Она предусматривает единовременную выплату пособия за период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух и более детей – 110) календарных дней после родов».

ИА «Орелград»